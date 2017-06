Burgemeesters uiten zorgen en willen meer agenten

Grabbelton

Volgens Henk Molenaar is het grootste probleem dat wijkteams als 'een grote grabbelton' worden gebruikt, omdat hun inzet nodig is voor bijvoorbeeld extra beveiliging van ambassades, bij het paleis van justitie, maar ook bij protesten. Meer dan waar ook in Nederland zijn in de hofstad demonstraties. In 2016 waren het er dik 1.400, 400 meer dan in 2015. Ook het aantal evenementen steeg met 500 naar 5.000. ,,De gewone teams redden het niet meer, dus de rest wordt gerekruteerd uit de wijkteams. Dat gaat dus ten koste van andere dingen'', zegt Molenaar van de ACP.



,,We doen zeker nog leuke onderzoeken'', voegt hij er aan toe, ,,en dan behalen we goede resultaten. Maar het zijn speldenprikken. Want als dat onderzoek klaar is, moet je direct ergens anders naartoe, waar ook een gat is. We kunnen geen continuïteit vasthouden.''



Zowel Molenaar als De Jong ziet de vakantie met grote vreze tegemoet. Want ook dan zijn grote evenementen gepland. De Veteranendag in Den Haag of Waterpop in Wateringen. ,,Dan zitten we ver onder de waterlijn'', aldus De Jong.