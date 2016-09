Burgemeesters van Kaapstad, Warschau en Athene naar Den Haag

Het parlement is een idee van de Amerikaanse politiek filosoof Benjamin Barber, die vindt dat burgemeesters beter zijn in het oplossen van grote problemen dan landelijke overheden. Tijdens een bezoek aan New York sprak burgemeester Jozias van Aartsen in februari met Barber af dat het eerste wereldparlement van burgemeesters in Den Haag zal plaatsvinden.



World Forum

In congrescentrum World Forum komen de burgemeesters samen om te praten over migratie, de vluchtelingenproblematiek en het klimaat. Behalve Jozias van Aartsen, Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Jan van Zanen (Utrecht) komen onder meer de eerste burgers van Kaapstad, Athene, Kuala Lumpur, Rabat, Palermo, Warschau en Rabat. Het parlement zou als adviseur van de Verenigde Naties moeten fungeren.



'Geen last van ideologie'

Het is de bedoeling dat de burgemeesters van elkaar leren over praktische oplossingen voor problemen in de steden. Volgens geestelijk vader van het parlement, Benjamin Barber, zijn burgemeesters daartoe beter in staat dan landelijke politici. ,,Als burgemeester ben je effectiever. Pragmatisme werkt niet in de nationale politiek, die gaat over ideologie. Een burgemeester zei me eens: er is geen socialistische of conservatieve manier om het afval op te halen. Je moet het gewoon doen'', zei Barber in februari in een interview met deze krant.



Den Haag 'logische plek'

Volgens Van Aartsen is Den Haag de logische plek voor het nieuwe parlement: ,,Den Haag is altijd de stad geweest van nieuwe ontwikkelingen op internationaal terrein. Hier waren de bijeenkomsten die tot het Internationaal Strafhof leidden.'' De burgemeesters arriveren vrijdag, de conferentie duurt tot en met zondag.