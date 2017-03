Bus en tram rijden anders tijdens CPC

Tijdens de 10 kilometer (start 12.00 uur) en de om 14.30 uur afgeschoten halve marathon sluit de organisatie steeds een deel van het parcours tijdelijk af. Al het verkeer wordt dan omgeleid. Zodra alle hardloopfanaten zijn gepasseerd, eindigt de afsluiting.



Dit geldt echter niet voor de Koningskade. Die is in de rijrichting 'stad uit' van 05.00 tot 18.00 uur afgesloten tussen de Javastraat en Zuid-Hollandlaan. Het complete stuk tussen de Zuid-Hollandlaan en Bosbrug/Korte Voorhout ligt er 's avonds nog een uur langer uit. Overigens kunnen mensen die via de Zuid-Hollandlaan naar Scheveningen willen rijden, dat de hele dag gewoon doen.



De tramlijnen 1, 3, 9 en 12 rijden zondagmiddag aangepaste routes. De bussen 18, 21, 22, 23 en 24 rijden op verschillende tijden een andere route gedurende het hardloopevenement. Veel gebruikelijke tram- en bushaltes komen daarbij te vervallen. De HTM geeft op de site htm.nl adviezen aan de reizigers om toch op hun plek van bestemming te geraken. Trams 11 en 16 staan zondag soms korte tijd stil voor de CPC-deelnemers.



Snelbus

Bus 59 rijdt tussen de halte Centraal Station/Schedeldoekshaven en de halte Zwarte Pad en heeft geen extra halten onderweg. De snelbus rijdt elk kwartier van 14.00 tot 17.00 uur. ,,De inzet van bus en tram is gebaseerd op onze jarenlange ervaring met de CPC'', legt een zegsvrouw van de HTM uit. ,,Zeker na afloop van de wedstrijd is het vaak erg druk. Wij hebben dan ook nog twee trams in reserve, die we inzetten als dat echt nodig mocht zijn.''



De NS zal ook weer heel veel lopers uit de regio en verderweg naar en van Den Haag Centraal vervoeren. Het bedrijf heeft er een speciaal kortingskaartje voor. De NN CPC Loop Den Haag Retour moet online besteld worden via ns.nl en geeft 20 procent korting op de reis.