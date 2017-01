Busplan valt verkeerd, Den Haag is woest

Met een beetje pech rijdt er straks geen nachtbus meer in Den Haag. Wat heet: na 22.00 uur zijn er überhaupt geen bussen meer op de weg te vinden. Ook zijn de matig gebruikte lijnen flink ingekort en rijdt de bus er nog maar één keer per twee uur.



Alsof dat niet genoeg is, moet de reiziger ook veel verder lopen. De maximale afstand tot een bushalte is geen 500 meter meer, maar 800. Regulier busvervoer kan zomaar vervangen zijn door op te roepen busjes.



Uitdunnen

Het kan vanaf 2019 allemaal gebeuren als de plannen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag doorgaan. Het samenwerkingsverband bezuinigt aanzienlijk op het busnet, om onder meer geld vrij te maken voor duurzame bussen en het zogeheten R-net. De lokale busvervoerder hoeft daarom straks aan veel minder hoge eisen te voldoen.



En dat is nogal tegen het zere been van Den Haag. ,,Het uitdunnen van het busnetwerk past niet in onze ambities om meer mensen met het openbaar vervoer te laten reizen,'' schrijft het Haagse stadsbestuur in een voorlopige reactie op de plannen van de MRDH.



In de politiek reageert men harder: 'Onaanvaardbaar' noemt bijvoorbeeld het CDA het zogenoem-de 'programma van eisen'. ,,Wat ons betreft gaat wethouder De Bruijn keihard achter de Haagse belangen staan en maakt hij korte metten met de plannen van de Metropoolregio'', zegt raadslid Michel Rogier.



Hij maakt zich vooral zorgen over de sociale functie van het openbaar vervoer. ,,Iedereen moet binnen 500 meter de mogelijkheid hebben om op een bus of een tram te stappen. Zo blijven ouderen mobiel en kunnen mensen met een beperking overal komen. Als je de afstand met honderden meters vergroot, dan is dat voor sommige gebruikers te veel.''



Ondermaats

Ook andere politieke partijen maakten zich gisteren tijdens de commissievergadering druk over de gevreesde uitkleding van het Haagse busvervoer. Zo noemde GroenLinks de plannen 'ondermaats' en 'een grote stad onwaardig'. En vroeg D66 om een hardere reactie van het Haagse stadsbestuur.



Verkeerswethouder Tom de Bruijn (D66) bleek daartoe bereid. te zijn. ,,U heeft nogal wat kritiek. Net als het Haagse stadsbestuur'', zei hij. ,, Ik voel me gesteund en kan me vinden in een aanscherping van de tekst.''



De gemeenteraad buigt zich eind deze maand over de plannen van de Metropoolregio.