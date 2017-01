Buurt loopt uit om agent Mario hart onder de riem te steken

In het politiebureau was het druk vanmiddag. Tientallen buurtgenoten zaten aan een lange tafel in het bureau in de Schilderwijk om politieagenten te steunen. Wijkgenoot Malika Chtatou, die aanwezig was bij de bijeenkomst, schreef op Facebook dat de familie ontroerd is door alle steun. Ook stond een groep jongeren stonden vanmorgen met bloemen voor de deur.



De agent werd gisternacht aangereden op het Kaapseplein. Collega's en ambulancepersoneel verleenden eerste hulp. Gisteren kwamen berichten naar buiten dat de hulpvaardigen bekogeld werden met vuurwerk en glas, maar dat bericht werd vandaag gecorrigeerd door de politie. Die meldde dat niet de agenten, maar de ME werd bekogeld. Ook werd het bericht ingetrokken dat Mario gereanimeerd zou zijn in de straat.



Verhoord

De 27-jarige vrouw uit Den Haag die de auto bestuurde, is verhoord. Zij is heengezonden en volgens de politie lijkt het er op dat er geen sprake van opzet is en dat er ook geen alcohol in het spel was. Vermoedelijk had de vrouw slecht zicht door de rook van een vuur op de Hoefkade en doordat dat vuur met bluspoeder werd bestreden. De politie onderzoekt dat scenario.