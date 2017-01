Buurt op de planken tijdens literair festival

Waar voor festival is Winternachten?

,,Het is een literair festival dat schrijvers en publiek dichter bij elkaar brengt. Wij van theater Dakota leggen vooral de aandacht op de verhalen van de bewoners van Escamp."



Hoe ziet het programma eruit?

,,Het programma begint om 15.30 uur. Buurtbewoners komen, na vraag van theater Dakota, hun verhaal vertellen over een meegebracht voorwerp. Er staan in totaal acht Escampers op het programma. Ook hebben wij zangeres Denise Jannah uitgenodigd. Zij kan prachtig zingen en kan de onderdelen van het programma heel mooi bij elkaar brengen. Ook hebben wij haar uitgedaagd een verhaal te vertellen over een zelfgekozen voorwerp. Verder spreekt Marieke Rijneveld. Zij heeft de C.Buddingh Prijs 2016 voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut gewonnen. "



Waarom zij?

,,We willen het publiek laten ontdekken hoe leuk en interessant verhalen van anderen kunnen zijn. Daarbij is ook de boodschap 'luister naar elkaar'. Voor de voordragers is het natuurlijk ook een bijzondere dag. Zij staan namelijk normaal gesproken niet op het podium. Afgelopen weekend hebben zij daarom ook een workshop gekregen met extra tips."



Hoeveel mensen verwacht u?

,,Het festival heeft plaats in de studio van Theater Dakota, eigenlijk de huiskamer. Daar kunnen zestig mensen in en ik denk dat elke stoel bezet is. Er zijn nog kaarten à 10 euro te koop via theaterdakota.nl."