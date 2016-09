Buurt vreest pollers voor de Amerikaanse ambassade

Het college wil 792.500 euro vrijmaken voor veiligheids- en verkeersmaatregelen rondom de ambassade, die komend voorjaar opengaat. In het voorstel wordt uitgegaan van twee scenario's. Het eerste gaat over een 'zodanige verhoging van het dreigingsniveau' dat binnen het bewakingsgebied 'voertuigen enkel na inspectie en controle worden toegelaten.'



Aan de kant van de Benoordenhoutseweg zou hiertoe een dubbele sluis moeten komen met bedienbare pollers, om auto's naar de Waalsdorperlaan te controleren en alleen naar en van de ambassade en nabijgelegen woningen toe te laten. Direct na de toegang van Tennisclub Park Marlot komen ook een verkeersblokker en bedienbare pollers, die bij dreiging worden afgesloten. 'Dat kan in theorie weken, maanden of zelfs langer kan duren.'



Problemen

Dit is één van de punten waar Tennisclub Park Marlot over valt. In dat geval zouden de leden, maar óók leveranciers en monteurs niet meer naar de club kunnen komen.



Landgoed Duindigt komt eveneens in de problemen door de maatregelen bij scenario één, onder meer omdat de voorgestelde omrijroute van de gemeente niet zou zijn bedoeld voor landbouwmachines.



Eerder

Over scenario twee, waarbij concrete dreiging optreedt en het bewakingsgebied wordt geëvacueerd, maakt Wietske Zeper - voorzitter van de tennisclub - zich niet zoveel zorgen. ,,Maar over scenario één zeg ik: dit had veel eerder besproken moeten worden.''



Over twee weken wordt bekend of het huidige plan wordt uitgevoerd.