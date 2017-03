Buurtbewoner zorgt voor aanhouding autokrakers

Video Groenteman opgepakt na handel in verboden 'vruchten'

17:45 Bij een inval vanmiddag bij groentewinkel Leen Franken in de Herenstraat in Rijswijk nam de politie ongeveer 70 hennepplanten in beslag. De zaak werd onmiddellijk gesloten en gaat in elk geval niet weer open voordat de kwekerij in de kelder is geruimd.