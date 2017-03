Café Berger aan Plein opent morgen weer

In september ontstonden kort na elkaar twee branden in de zaak, met als gevolg dat van de keuken en bovenverdieping weinig overbleef. Het café zelf liep enorme rookschade op: het moest volledig opnieuw worden opgebouwd.



Exact zes maanden na de fik zijn nu de werkzaamheden achter de rug. Berger is net als voorheen een bruin café, maar in een nieuw jasje.