'Camera's in garage Damplein'

Wie verantwoordelijk is voor de urine en afval in de gratis toegankelijke parkeergarage onder het Damplein weet Hans-Peter Klazenga, raadslid van GBLV niet. ,,Maar het gebeurt. Of een fles limonadesiroop laten vallen in het trappenhuis zodat alles kleeft. Niet opruimen natuurlijk.''



Dat is alleen nog de vervuiling die letterlijk zijn sporen achterlaat in de garage die spil is in het aantrekken van bezoekers van het centrum van Leidschendam. Maar mensen voelen zich er ook onveilig. Jongeren hangen er geregeld rond, zegt Klazenga over de garage die het visitekaartje is van het centrum aan de Vliet. ,,Als het er stinkt, plakt en onveilig aanvoelt, kom je er niet graag terug.''



Uitlezen

Daarom vraag hij het gemeentebestuur in overweging te nemen camera's op te hangen om de overlast tegen te gaan. ,,Wie de beelden gaat uitlezen? Dat is een goede vraag. Je kan er na een incident in elk geval mee naar de politie gaan en het werkt ook preventief. Ik ben het type 'Tom Poes, verzin een list' en vraag daarom om de camera's, maar andere maatregelen zijn ook prima. Voor ons is de maat in elk geval vol.''



Bewoners

De klachten over 'verrommeling' van de tweelaags parkeergarage komen van bezoekers, bewoners en ondernemers in het gebied. Bewoners van de appartementen erboven hebben een eigen, afgesloten, ruimte in de garage voor hun auto's. ,,Ik hoor dat zij daar niet altijd gebruik van maken. Er zal hoe dan ook meer toezicht moeten komen in de parkeergarage.''Reageren? hc.lezers@ad.nl