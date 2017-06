CDA wil oplossing te zware hekjes Westduinpark

De partij dient daarom vandaag schriftelijke vragen over dit onderwerp in bij de gemeenteraad. CDA-woordvoerder Scheveningen Cees Pluimgraaff begrijpt het belang van de hekjes, maar betreurt de gevolgen voor de lokale ouderen. ,,Het is logisch dat er hekken zijn geplaatst om het Westduinpark. We willen natuurlijk niet dat de Schotse Hooglanders door Duindorp gaan zwerven. Het is alleen erg jammer dat ze voor veel ouderen en mensen in een rolstoel zeer moeilijk of helemaal niet te openen zijn.''



Volgens Pluimgraaff komt dat doordat de hekken schuin geplaatst zijn, zodat ze automatisch dichtvallen. ,,Ik vraag aan de wethouder om een kleine ingreep te verrichten, zoals het ophangen van een contragewicht, zodat de hekken weer makkelijker opengaan. Zo kunnen alle Duindorpers het Westduinpark weer bewonderen.'' Het CDA is daarnaast benieuwd of dit probleem voorkomt bij andere parken en natuurgebieden in Den Haag.



De partij pleitte in 2013 al voor een verbetering van de hekken rondom het Westduinpark. Toen stelde het CDA dat het park slecht toegankelijk was voor ruiters en hun paarden.