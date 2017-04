Cel geëist voor zwaaien met pistool

De champagneflessen knalden iets te enthousiast in shishalounge aan de Hobbemastraat in Den Haag tijdens nieuwjaarsnacht. Een aantal bezoekers kon er niet tegen onder de bubbels te komen, waardoor een vechtpartij uitbrak. Het OM eiste een celstraf van 21 maanden, waarvan drie voor waardelijk, tegen een 25-jarige Rotterdammer, die in de tent met een vuurwapen zwaaide.

Een andere bezoeker, een 23-jarige Rotterdammer, verdient volgens het OM een celstraf van negen maanden, omdat hij met hetzelfde vuurwapen aan de politie probeerde te ontkomen. ,,Wat een mooie avond had moeten worden, eindigde in een nachtmerrie”, zei de officier van justitie vandaag bij de rechtbank over het feest.

Bezoekers aan een viptafel vonden het nodig om met champagneflessen te gaan spuiten, waarna het feest gierend uit de hand liep. Tijdens de vechtpartij sneuvelden champagneflessen, glazen en een tafel.

Een patrouillewagen van de politie zag de bezoekers van de lounge om half vijf ’s ochtends naar buiten stuiven. Binnen had de 25-jarige Rotterdammer met een pistool gezwaaid. Tijdens de strafzitting deed hij dat dinsdag nog eens voor met zijn handen. Hij kon zich niet herinneren of het vuurwapen ook is afgegaan. ,,Als dat is gebeurd, was dat per ongeluk. Mensen vielen over me heen.”

De officier van justitie meende dat er inderdaad geschoten was. ,,Hoe verzin je het om in een vol café met een wapen te gaan zwaaien?”

De andere verdachte wist zich niet meer te herinneren hoe het wapen vervolgens in zijn bezit was gekomen. ,,Misschien heeft iemand het in mijn handen gedrukt”, zei de 23-jarige Rotterdammer. Hij hield het bij zich ‘om narigheid te voorkomen’.

Toen hij de shishalounge verliet, liep hij de uitgerukte ME tegemoet met het vuurwapen in zijn hand. Het politiebevel om op de grond te gaan liggen, negeerde hij. Hij stak het wapen in zijn broekband en probeerde weg te komen. Drie agenten sprongen hem echter in de nek. De rechter wilde weten waarom de verdachte niet gewoon naar de agenten had geluisterd. ,,Ik vertrouw de politie niet”, antwoordde de Rotterdammer.