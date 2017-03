Cel voor Pool die brand stichtte in ziekenhuis na drugsgebruik

De Pool woont hier niet. Hij was met zijn schoonzus meegereden naar Nederland om hier een weekend te 'relaxen': even afstand te nemen van zijn beslommeringen in Polen. Maar onderweg ging het al mis. Hij gebruikte, volgens eigen zeggen, voor het eerst harddrugs en dronk daarbij ook nog alcohol. In Den Haag aangekomen, sprak hij hoorndol mensen aan op straat, of belde hij aan bij wildvreemden. Hij had het psychotische waanidee gekregen dat criminelen het op zijn organen hadden voorzien. De politie kwam erbij, en die liet hem vastgebonden op ean brancard afvoeren. In het ziekenhuis onstnapte de Pool, om zich in een kinderbehandelkamer te verschansen. Daar gooide hij met alles wat los en vast zat en sloeg hij de deur hard in het gezicht van een beveiliger. Daarna volgde de brandstichting en de overmeestering door de politie.



De doorgedaaide Pool raakte daarna een week in coma. Door nierfalen was er op enig moment zelfs levensgevaar volgens een arts. De man is weer in Polen, maar kwam twee weken geleden speciaal voor de zitting terug naar Nederland, zei hij. Hij hoorde toen een jaar cel eisen, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank meent dat de verdachte zelf verantwoordelijk was voor de pyschose en het delirium door zoveel drugs en rank in te nemen.



De veroordeelde heeft het onvoorwaardelijk deel van zijn straf overigens al in voorarrest uitgezeten, dus hij hoeft niet meer terug naar de gevangenis. Het gaat nu weer redelijk goed met hem, zegt hij zelf. ,, Ik heb mijn levensles geleerd''.