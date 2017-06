Celstraf en boete geëist tegen krakers De Vloek

Dat eiste het Openbaar Ministerie vandaag bij het Haagse gerechtshof in hoger beroep tegen krakers van De Vloek. Een vijfde verdachte hoorde enkel de geldboete tegen zich eisen. Justitie heeft het vijftal vervolgd, omdat ze geweigerd zouden hebben het kraakpand vrijwillig te verlaten. Daarnaast zouden ze op 9 september 2015, bij de ontruiming van De Vloek, geweld hebben gebruikt tegen de politie en de ME.

Verfbommen

Bij die ontruiming werden agenten bekogeld met verfbommen en glas. De verdachten die vandaag terecht stonden zijn in in het pand aangetroffen. Een van de verdachten had zichzelf vastgeketend aan het pand door zijn armen in beton te gieten. De krakers beschadigden in totaal vijf manschappenwagens, twee commandowagens en twee waterwerpers van de ME.