Celstraf en voorwaardelijk jeugd-tbs voor doden Oussama

De vader van de 18-jarige Oussama zag het niet zitten om naar de rechtbank te komen voor de uitspraak tegen de jongen die het leven van zijn zoon nam. ,,Ik voel me te slecht vandaag'', zo liet hij aan zijn advocaat Ad Westendorp weten.



Zo gaat zijn leven sinds de dood van zijn zoon elke dag. De ene keer wat beter, de andere keer slechter. De uitspraak van de rechter vandaag maakte het voor hem op voorhand tot een van die slechte dagen. Een dag die voor hem nog slechter werd toen de rechter de uitspraak had gedaan, zo liet hij aan de telefoon weten. ,,Het is een moordzaak. Ik krijg mijn kind nooit meer terug. Een straf van tien maanden? Dat is toch veel te laag!''



Verdrietig

Na die tien maanden staat de 15-jarige dader niet buiten. Na afloop van die celstraf moet hij zich melden in een speciale jeugdinstelling voor een behandeling. Houdt hij zich op een of andere manier niet aan de voorwaarde dan kan hem een zogenoemde PIJ-behandeling worden opgelegd. Een PIJ-behandeling wordt ook wel jeugd-tbs genoemd.



Ook zijn ouders zijn verdrietig. ,,Je kunt je er wel iets bij voorstellen hoe het moet voelen om je zoon terecht te zien staan en tegelijkertijd te weten dat andere ouders hun zoon kwijt zijn'', zegt advocaat Idris van Straalen die de minderjarige jongen bijstaat.



Gevecht

De rechter maakte vandaag bij de uitspraak duidelijk dat niet hun zoon, maar Oussama met het gevecht begonnen is, aan de voet van de flat, vlakbij het bloemenstalletje aan de Hofzichtlaan. Voor de 15-jarige dader en zijn ouders was deze uitspraak belangrijk, al hadden ze nog het liefst gezien dat de rechter had erkend dat de jongen uit zelfverdediging zijn mes had gepakt en vervolgens had gestoken. Dat laatste ging de rechter echter te ver.



De grote vraag blijft waarom de twee vrijwel meteen aan het vechten sloegen toen ze elkaar bij toeval tegenkwamen bij de bushalte tegenover station Mariahoeve. Ze hadden sinds een paar maanden ruzie met elkaar. Dat was al eerder op vechten uitgelopen. Maar waarover?



Moeilijkst

De 15-jarige jongen zwijgt en ook de vrienden en familie van Oussama weten van niets. ,,Dat blijft voor de ouders het moeilijkst te verteren'', zegt Westendorp. ,,Ze hadden gehoopt met deze rechtszaak daarop een antwoord te krijgen. Dat is niet gebeurd.''