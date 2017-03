Celstraf geëist voor afpersen ex-vrouw

Klussen

Ajied O. ontkende vandaag bij de rechtbank dat hij zijn ex heeft bedreigd met een stanleymes. Hij claimt dat hij thuis aan het klussen was en later bij haar de straat in liep om kennissen te bezoeken. Het mes had hij toevallig in zijn handen.



,,Ze probeert me zwart te maken omdat ze een nieuwe vriend heeft'', zei de verdachte tegen de rechtbank. De vrouw vraagt in haar slachtofferverklaring om een celstraf van minstens vijf jaar, zodat ze voorlopig geen last van hem heeft.



Voor de Officier van Justitie staat vast dat de Surinaamse man zijn vrouw heeft bedreigd bij haar woning. De buurvrouw die haar toevlucht bood, had hem ook gezien met het stanleymes. Bovendien hoorde ze hem dreigde taal uitslaan.



Uitspraak van de rechtbank over twee weken.