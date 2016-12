Celstraf voor dronken achter het stuur vrouw aanrijden

Op 17 april vond het ongeluk plaats op de Hengelolaan in Den Haag. De Rijswijker raakte in een slip en botste tegen betonranden, bomen, een lichtmast en verkeersbord. In zijn onheilsrit raakte hij ook een voetgangster (54) die schreeuwend van de pijn op de grond lag met een gebroken been.



De bestuurder van de Opel was dronken, hij had bier op. Hij rende uit de auto en verstopte zich. De politie wist hem uit de bosjes van het Zuiderpark te plukken. Zijn auto werd in beslag genomen en is verbeurd verklaard door de rechtbank.



Revalidatie

Het slachtoffer, een vrouw uit Den Haag, heeft een lange, pijnlijke revalidatie doorlopen: haar voet zal mogelijk niet helemaal herstellen.



De Rijswijker is al tien keer eerder voor verskeersdelicten in aanraking gekomen met justitie. Daarom had de aanklaagster anderhalf jaar cel geeist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.



Maar de rechtbank zag aanleiding om deels een werkstraf op te leggen.