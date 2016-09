Celstraf voor man die met 'tank' Hofvijver in wilde rijden

De straf die Robert D. is opgelegd is gelijk aan zijn voorarrest.



Op 28 juni 2014 knipte de toen 54-jarige Robert D. prikkeldraad door, klom in een pantserwagen en reed er het militaire terrein in Havelte mee af. Hij reed over de vluchtstrook van de A28, maar stopte iets voorbij Zwolle toen er rook uit het voertuig kwam. Hij was op weg naar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag om daar aandacht te vragen voor de wijze waarop Defensie met oud-militairen omgaat. Dat wilde D. doen door met het voertuig de Hofvijver in te rijden.