Celstraf voor sadistische hondenkweller

Hagenaar Joël D (31) had zijn honden thuis vastgebonden aan zogeheten antiblaf-banden. Elke keer als de dieren blaften gaf de halsband een schok. Hun baasje had het hoogste voltage ingesteld en de honden bijna drie dagen alleen gelaten. Volgens de officier van justitie was het een vicieuze cirkel waarin de dieren zichzelf steeds meer pijn deden.



De politie trof een 'heftige situatie' aan in de woning. Overal lag hondenstront, omdat de dieren al die tijd niet waren uitgelaten. De pinnen van de halsbanden waren zo strak aangetrokken dat er gaten zaten in de nek. De honden hadden brandwonden en leden aan chronische stress. De dokter die ze onderzocht zag dat ze te weinig gespierd waren. Kennelijk hadden ze lang geen beweging gehad.



Kofferbak

De eigenaar van de terriërs is al eerder in beeld geweest voor dierenmishandeling. Zo werd in zijn kofferbak ooit een dode puppy gevonden. Verder is hij veroordeeld voor bedreiging van een politieagent die hij wilde laten bijten door zijn hond.



De officier van justitie omschreef de verdachte vandaag als 'sadistisch'. ,,Justitie heeft geen richtlijnen voor deze extreme gevallen. Een taakstraf zou te licht zijn." Zij eiste een celstraf en de rechter ging daarin mee. Verder mag de man, die niet verscheen op de zitting, drie jaar geen huisdieren houden. Zijn drie honden ziet hij in elk geval niet meer terug.