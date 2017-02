Centrum voor testen en trainen drones

Prins Pieter-Christiaan pleit al jaren voor een testlocatie voor onbemande systemen, de drones. Voormalig piloot en luchtvaartondernemer Jeroen Engelkes stapt er in en opent vandaag het Drone Center Valkenburg op het voormalige vliegveld bij Wassenaar. Bedrijven kunnen er hun drones of toepassingen daarvan testen. De ontwikkelingen zijn legio, zegt Engelkes, die jaren geleden heeft getuigd in de Poch-affaire, de Nederlands-Argentijnse Transavia-piloot die verdacht wordt van het dumpen in zee van tegenstanders van het regime.



Engelkes noemt drie voorbeelden van toepassingen van drones. ,,Makelaars laten een drone met twee camera's, zoals de twee ogen van mensen, rond een huis vliegen waarbij 7.000 foto's worden gemaakt. In de computer worden ze aan elkaar geplakt en daarvan wordt een 3D-print gemaakt. Een makelaar kan zo een huis tot in de kleinste details laten zien. Maar er zijn ook toepassingen om een akkerveld nauwkeurig af te speuren naar waar meer kunstmest moet worden gestrooid. Of drones, die er uitzien als roofvogels en andere vogels bij vliegvelden verjagen. Wij gaan die toepassingen niet zelf verzinnen, wij faciliteren.''



Ondernemers worden begeleid in het opzetten van een drone-bedrijf, er worden opleidingen tot dronepiloot gegeven en er is ruimte voor wat lol. ,,Racen met drones zijn heel populair.''



Engelkes gaat nog een presentatie geven voor de Wassenaarse gemeenteraad om uit te leggen dat 'drones en de geplande woningbouw op Valkenburg goed samen kunnen'. ,,Er zijn indianenverhalen, dat het niet zou samengaan.''