Centrumbewoners balen van Haags fietsenbeleid

Binnenstadbewoners zijn de klos als ze een tijdje geen gebruikmaken van hun op straat geparkeerde fiets. Na een week wordt het rijwiel door de gemeente gestickerd. Staat hij er twee dagen later nog? Dan wordt de fiets verwijderd en naar het fietsendepot in de Binckhorst gebracht. Daar kunnen tweewielers voor 25 euro worden teruggekocht, op vertoon van de fietssleutel.



Brief

Van de gemeente kregen bewoners in het betreffende gebied - tussen de Torenstraat en Koninklijke Schouwburg en tussen de Kortenaerkade en Gedempte Gracht - een brief in de bus. De fietsvakken en -rekken op straat zijn bedoeld om kort te stallen, stelt de gemeente in die brief.



'Om het woon- en winkelgebied leefbaar en aantrekkelijk te houden.'

Dewi Blaaupot woont in de Torenstraat. Ze baalt. ,,Ik zet mijn fiets altijd vast aan één van de rekken voor mijn deur", vertelt de Haagse. ,,Zoals iedereen in ons wooncomplex. Dat gaat prima: van een fietsenchaos is geen sprake. Ik snap niet waarom de gemeente de maatregel hier invoert."



Buurtstallingen

Voor 145 euro per jaar kan Blaau­pot de stalling verderop in haar straat gebruiken. ,,Dat is méér geld dan de parkeervergunning voor mijn auto. Andere stallingen zijn iets goedkoper, maar bevinden zich verderop. Onhandig dus."



De gemeente laat weten dat voor bewoners in het centrum 'te allen tijde plekken voorhanden zijn in speciaal hiervoor gerealiseerde buurtstallingen'. ,,Ze kunnen een bewonerspas voor toegang tot deze stallingen aanvragen", zegt een gemeentelijk woordvoerder. ,,Ja, daar zijn kosten aan verbonden. Maar die wijken niet af van kosten elders in de stad of centra van andere steden."



Te streng

Willem Miedema van de Fietsersbond snapt dat de gemeente ingrijpt tegen de fietsenchaos. ,,Maar maatregelen zijn te streng én te snel ingevoerd", meent hij. ,,Er moeten betere alternatieven worden bedacht.''