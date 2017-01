Chaos en ongemak

Polderman Tiert Welig heet haar nieuwe voorstelling. Met de komst van haar eersteling Bram een raak gekozen titel. Het is weer een échte Katinka Polderman: gortdroge geestigheid, chaos, ongemak en juweeltjes van liedjes maken haar vijfde onewomanshow tot een heerlijke theaterbelevenis, waarin de Zeeuwse puffend, hijgend, steunend, maar altijd vol goede moed en stuiterend optimisme de hindernisbaan neemt die leven heet.



Het bestaan van Polderman (35) veranderde ingrijpend met de geboorte van haar zoon Bram vorig jaar. ,,Je bent hondsmoe, komt nergens meer aan toe. Ik ben blij dat ik er vanavond even uit ben'', schertst ze op het podium over de komst van haar kind, waarvan de geboorte alleen al een cabaretprogramma op zich is.



,,Ik vergroot het in de show theatraal uit, maar het was schrikken'', vertelt Polderman. ,,Vier dagen voor de uitgerekende datum bewoog er niks meer in mijn buik. 'Zal wel meevallen', zei ik nog tegen mijn partner Peter. Maar die bracht me meteen naar het ziekenhuis. Binnen een paar minuten werd er gezegd: trek je beha maar uit, dan kan het operatielaken er over.''



Geen grap

Het werd een spoedkeizersnee in sprinttempo. ,,In welke film ben ik nou beland, dacht ik. Echt, het was een van de weinige keren in mijn leven dat er géén grap bij me op kwam. Dat ik niet naar mezelf keek met relativering.''



Bram is inmiddels bijna een jaar, een blozende baby en gezond van lijf en leden. ,,Een stoer kereltje. Geen baby-baby.'' De gecompliceerde bevalling inspireerde haar tot het schrijven van het verrukkelijke liedje Waarom komt een kind niet uit een ei? En een hilarische conference over de prelude tot en de nasleep van de bevalling.



,,Twee maanden voor je gaat baren vul je 'Mijn Geboorteplan' in. Welke muziek wil je horen tijdens de bevalling? En wat kun je meenemen naar het ziekenhuis om een huiselijke sfeer te creëren? Nou, in ons geval kom je dan snel uit bij een paar lege pizzadozen, een stapel oude kranten en een zakje fruitvliegjes.



,,En dan het verplegend personeel dat tegen je spreekt alsof je een lief, pluizig diertje bent. Met zo'n zijig, weeïg stemmetje. Ik vroeg al snel aan mijn vriend of hij een aantekenboekje wilde meenemen. Wat heb ik daar gelachen. Neem dat bed dat je zelf kunt verstellen. Je voelt je Stephen Hawking met al die knopjes. Gieren van de lach ja, al was dat een pijnlijke affaire met een buik vol hechtingen.''