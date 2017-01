Chef brengt de krant nu rond op een elektrische bakfiets

Bijna alle krantenabonnees uit de Riouwstraat en het Prinsevinkenpark stonden gistermiddag op de stoep voor hun vaste koffiehuis de Prinsevink aan de Kerkhoflaan. De reden van de samenkomst op deze zonnige, maar ook koude dag was de overhandiging van hun gezamenlijke cadeau voor krantenbezorger Chef.



Chef, echte naam Cock Tijssen, gooit al jarenlang zes dagen per week tweemaal daags het AD, de Trouw en de Volkskrant in de brievenbussen van de Archipelbuurt. ,,Een paar weken geleden zag een van onze buren dat hij op een regenachtige dag met zijn bakfiets aan zijn hand liep", vertelt Winnifred Schreiner. ,,Hij was helemaal verregend te voet de kranten aan het bezorgen." Dat waren de buurtbewoners niet van hem gewend: ,,Hij moet helemaal van bij de Leyweg vandaan komen. Dat is niet aan te lopen."



Lekke band

Toen Chef na zijn route kwam schuilen in de Prinsevink, ontdekten de stamgasten dat het bleek dat zijn fiets een lekke band had. Een van de bezoekers ging direct langs huis om hem van droge kleding en een regenjas te voorzien. Goed bedoeld, maar wellicht net te laat: de week erop bleek de krantenbezorger ziek te zijn. Geveld door de griep.



,,We hadden het gevoel dat we iets moesten doen: 300 kranten met een lekke band rondbrengen, dat gaat niet. Deze man heeft zelf niets", meent medeorganisator Jan Stuyt.



Er was slechts één appje in de buurtwhatsappgroep voor nodig om een aanzienlijk bedrag bij elkaar te krijgen. ,,Zo'n 45 man hebben een donatie gedaan. Hiervan hebben we een elektrische bakfiets, een zeil voor over de fiets, een extra slot, een fietsverzekering, een fruitmand, een Pech Onderweg-abonnement bij de ANWB en een bon voor een nieuwe regenjas kunnen kopen."