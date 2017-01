'Chinezen buigen veel, maar nu niet'

Heftig

Huttinga zegt zeer bezorgd te zijn over het lot van zijn club. ,,We hebben door de jaren heen vaker in de shit gezeten, maar dit is wel behoorlijk heftig. Het kan toch nooit meer goed komen met die Wang? Ik ben vanaf het begin niet voor die deal met de Chinezen geweest. Ik ga al twee jaar niet meer naar de Chinees om eten te halen. De clubs die in zo'n situatie terechtkwamen, zijn allemaal naar de kloten.''



De meeste concurrenten van ADO in de gevarenzone van de Eredivisie hebben zich inmiddels versterkt. ,,Wij hebben daar dus geen geld voor'', stelt Huttinga vast. ,,En we kunnen best een paar nieuwe spelers gebruiken. Onze selectie is te smal, dat heb ik al meteen geconstateerd.''



,,De eerste drie wedstrijden ging het nog goed, maar daarna was het afgelopen. Ik denk dat het verval is begonnen toen Havenaar tegen Heracles die penalty op zijn Panenka's nam. Dat doe je toch niet bij een 1-1 stand, met nog maar 8 minuten te spelen?''



,,De laatste wedstrijd tegen Sparta was ook niet best, maar ADO won wel. Dat zorgde er in ieder geval voor dat we een beetje lekker de kerst in konden gaan. Maar nu zijn de zorgen weer helemaal terug. Ik denk dat deze kwestie ook invloed op de spelers heeft. Ze zullen zich toch steeds afvragen of ze hun salaris wel krijgen.''