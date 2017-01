'Christenen én vegans vinden ons apart'

Waarom hebt u de kerk opgericht?

,,Ik ben christen en sinds 4 jaar veganist. Zowel christenen als veganisten vinden die combinatie gek: ze vinden het extreem. Ik ben daarom een facebookpagina begonnen om andere veganistische christenen te zoeken en ze zijn er: in alle uithoeken van Nederland. Verder is er een website. Het is dus geen nieuwe kerk, maar meer een platform.''



Op welke interpretatie van de bijbel baseert u zich?

,,In Genesis 1 vers 29 staat dat Gods oorspronkelijke voedselpatroon plantaardig was voor mens en dier. Zo aten wilde dieren gras. Ook uit passages aan het einde van de Bijbel blijkt dat.''



Er zijn ook christenen die wel dierlijke producten eten.

,,Dat klopt en we gaan met hen de dialoog aan. Ook proberen we onder meer bij het CDA en de ChristenUnie voet aan de grond te krijgen en gaan we naar de EO Jongerendagen. Doel is dat we zo veel mogelijk christenen bereiken.''



Welke stromingen zijn vertegenwoordigd in uw Vegan Church?

,,Rooms-katholieken, Zevendedags-adventisten, baptisten, vrijzinnigen en gereformeerden: heel veel stromingen dus. Op dit moment zijn er onge-veer 200 mensen lid van de facebookpagina. Het uitgangspunt is dat de mensen Jezus centraal moeten stellen en liefdevol met de planeet moeten omgaan. We gaan elkaar niet met bijbelteksten om de oren slaan.''