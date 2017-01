Chuck Deely krijgt herdenking in Paard van Troje

De rouwdienst aanstaande zaterdag is voor iedereen toegankelijk en begint om 17:30 uur. Daar kan men het condoleanceregister tekenen dat aan de familie wordt overgedragen.



Paard van Troje

De herdenkingsbijeenkomst maandag in het Paard van Troje wordt gepresenteerd door cabaretier Sjaak Bral. Naast diverse sprekers zal nachtburgemeester René Bom, Tim Akkerman, het Couperus Cello kwartet, trio Remmelt, Muus en Femk en singer-songwriter Pyke de Grood hun laatste eer bewijzen aan de Haagse icoon. Darpan van Kuik is de initiatiefnemer van deze herdenking.



Enkele honderden belangstellenden kunnen bij die herdenking zijn. Vanaf 19:00 uur is het publiek welkom, om 20:00 uur zal de kist naar binnen worden gedragen.



Besloten

De uitvaart van de straatmuzikant vindt dinsdag 17 januari plaats in besloten kring. Die is tot stand gekomen door de broer van Chuck Deely, die in Amerika woont. Chuck zal na de crematie aan hem worden overgedragen en bij het graf van zijn ouders en een eerder overleden broer worden bijgezet op het Holy Sepulchre Cemetery in Southfield, Michigan.



De stad noemt hem een ,,geliefde muzikant''. Hij was de enige met een ontheffing voor het leven om muziek te maken in het centrum van Den Haag.