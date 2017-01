'Chuck Deely op 65-jarige leeftijd overleden'

Waar de bekendste straatmuzikant van Den Haag aan zou zijn overleden, is onbekend. Wel was al bekend dat de zanger in december geveld werd door de griep. In die maand greep Alexander Spoor naar zijn portemonnee en met hem vele anderen om Chuck uit de brand te helpen. In totaal werd er 4.750 euro ingezameld.



Zoektocht

Hulpdiensten waren op zoek naar familieleden om hen op de hoogte te stellen van de medische toestand van Chuck. Dat is echter niet gelukt, zo meldt de politie vandaag. Daarom zal de gemeente de begrafenis waarnemen.



Op Facebook delen veel mensen hun verdriet op het nieuws. ,,Ik ga je onwijs veel missen als ik in de stad ben. Ik heb vaak genoeg bij je gestaan en je hebt altijd een reggae nummer voor me gespeeld. Ik hoop dat je nu op een betere plek bent'', schrijft Wenesh. En Janneke: ,,Mooie vent, we gaan je missen.''



Sinds 1969 maakte Chuck van de straten van Den Haag een muzikale plek en liet hij omstanders genieten van covers van onder anderen de Rolling Stones, Bob Dylan en Neil Young. De VS, Duitsland, Spanje - het leven van Chuck Deely, kind van de jaren '60 en '70, is een grote wereldtournee geweest, ondergedompeld in seks, drugs en rock-'n-roll.