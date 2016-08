Coffeeshops bepleiten legalisering wietteelt

Update Vrouw gewond na steekpartij in con­sul­ta­tie­bu­reau

16:46 In het consultatiebureau aan de Uiterwaard in Zoetermeer is vanmiddag een steekpartij geweest. Dat meldt de politie. Bij de steekpartij is een vrouw gewond geraakt. De politie heeft iemand aangehouden. Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend.