Collegepartij HSP wil geen fietsparkeerverbod

Wie vanaf maandag 3 oktober in onder meer de Grote Marktstraat, Gedempte Gracht en het Spui z'n fiets niet in een stalling, rek of vak zet, loopt het risico dat gemeentehandhavers de tweewieler opladen en afvoeren. De HSP ziet dit niet zitten.



Volgens Van Vulpen zijn de Biesieklette-stallingen in en rond het centrum bedoeld voor mensen die de hele dag in touw zijn in het centrum en niet voor mensen die 'even een pakje aspirientjes' willen halen. ,,Zij worden straks gedwongen om tien minuten te lopen van een stalling naar de drogist.'' Hij pleit voor centraler gelegen 'kortparkeerplaatsen'.



Verruimen tijden

Verder pleit de HSP'er voor het verruimen van de slutingsstijden van de fietsstallingen. Dat zou de horeca veel baat doen. Veel stallingen sluiten om 03.00 uur. Dan zitten volgens hem de meeste uitgaansgelegenheden nog vol.