Commandant op sokken

Hans Barendse (25 januari 1954 - 9 maart 2017) was commandant van de brandweer in Midden-Delfland. Hij was oprichter van de buurtpreventie en voorzitter van de stichting AED Maasland. Tevens beklom hij met regelmaat de hoge kerktoren van het dorp om te vlaggen bij nationale feestdagen omdat de gemeente dit té riskant vond en het daarom naliet.



Hans hield van aanpakken. Als jonge tuinderszoon werkte hij bij zijn vader op de tuin in Poeldijk. Vlak voor hij trouwde kocht hij een voormalig kruidenierspand in Midden-Delfland. Het was een bouwval waar niemand zijn vingers aan wilde branden, maar Hans zag de potentie en maakte er in de weekenden en de avonduren samen met zijn vrouw een grachtenpand met een monumentale status van.



Om goed in het ietwat gesloten Maasland te kunnen inburgeren, werd Hans lid van de vrijwillige brandweer. De helft van de uitrukken in het landelijke gebied bleek voor vee te zijn dat in een sloot was beland. Koeien werden bij de hoorns genomen om uit het water getild te worden, maar bij paarden ging het minder eenvoudig. Totdat Hans een paardenbroek tekende en bij een zeilmakerij naar binnenliep om zijn uitvinding in elkaar te laten zetten. Hans' paardenbroek behoort sindsdien tot de standaarduitrusting van brandweerkorpsen in heel het land.



Bij de verkiezing van een nieuwe brandweercommandant werd Hans met grote meerderheid van stemmen gekozen. Het was een vrijwilligersbaan met veel verantwoordelijkheid. Menig schuurfeest heeft hij verboden omdat hij na persoonlijke inspectie constateerde dat de veiligheidsvoorzieningen abominabel waren.



Respect

De lokale jongeren vreesden zijn oordeel, maar hadden respect voor de brandweerman die ooit op zijn sokken een fietsendief staande hield en niet schroomde een tiener die een blikje in de sloot gooide het afval persoonlijk te laten verwijderen. Toen de vrijwilligersbaan werd omgezet naar een betaalde functie ging Hans, op zijn veertigste, naar de brandweeracademie om zijn officiële diploma's te halen. Hij hield van zijn werk bij de brandweer waarin kameraadschap voorop stond.



Na een toename in het aantal inbraken richtte hij, na zijn pensioneren, met een vriend de Buurtpreventie van Maasland op. Hij patrouilleerde 's nachts regelmatig met de burgemeester die hij, met grote waardering, steevast Burry noemde. Tijdens hun nachtelijke wandelingen bespraken de mannen veel. Er ontstond een vriendschap die niet vrijblijvend was. Toen burgemeester Rodenburg op een vreemde manier, ondanks een positief advies van de vertrouwenscommissie en een grote populariteit onder de bevolking, volkomen onverwacht werd weggestemd door de gemeenteraad kwam Hans, met anderen, in actie. Er werd een lichtbord langs de weg geplaatst, een facebookpagina aangemaakt en Hans belde met iedereen die er toe deed. Zijn missie slaagde toen de beslissing van de raad werd terug gedraaid.



Kort daarop kreeg Hans vreemde klachten die hem bij een neuroloog deden belanden. Dezelfde middag kreeg hij de diagnose. Een hersentumor die niet meer te genezen was. Een zware operatie gaf Hans wat tijd om afscheid van zijn brandweercollega's, vrienden en familie te nemen. Voormalig brandweercommandant Hans Barendse overleed thuis, omringd door zijn familie, op 63-jarige leeftijd.