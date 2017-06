Compleet zwanengezin naar asiel door ziekte

Ruim een week geleden kreeg het vogelasiel een mannetjeszwaan binnen uit Ypenburg. Hij bleek verzwakt door botulisme. Een paar dagen later was hij aan de betere hand.

Bezorgde buurtbewoners belden het asiel om te vragen hoe het met het dier ging. Ook uitten zij toen hun zorgen over de rest van het gezin. Het mannetje heeft namelijk een vrouw en zeven jongen. De bellers lieten aan het asiel weten dat het vrouwtje ook niet in orde leek te zijn. Medewerkers gingen donderdag kijken, maar namen het dier nog niet mee, aangezien ‘ze de boel kort en klein sloeg’.

Zaterdag werd toch het vrouwtje ook binnen gebracht, toen wel ziek. ‘Gelukkig is ze in een vroeg stadium bij ons binnengekomen en redt zij het wel’, aldus het asiel op Facebook. ‘Nu nog kijken of hoogheemraadschap wat aan de waterkwaliteit kan doen, anders worden de dieren waarschijnlijk direct weer ziek als we ze in hun eigen territorium plaatsen.’