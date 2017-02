Concert van rockdiva Anouk op het Scheveningse strand

Met het binnenhalen van de Haagse rockdiva zijn de strandconcerten definitief verheven tot jaarlijks terugkerende traditie. ,,Zij stond bovenaan ons lijstje en andersom wilde Anouk ook graag optreden'', zegt organisator Arwin Touw. ,,De concerten met Di-rect, Golden Earring en Marco Borsato hebben de afgelopen jaren het fundament gelegd voor een traditie. Artiesten zien dit als een bijzondere locatie.''



Nationale act

Net als vorig jaar volgt zaterdagavond een tweede strandconcert. Touw verwacht snel de belangrijkste naam daarvoor bekend te maken. ,,Dat wordt een nationale act. Vrijdag wordt, net als vorig jaar, een Haagse aangelegenheid. Voor Anouk spelen de Haagse bands Piñata en Friends of the Family.''



Door de afkalving van het strand moet de podiumopstelling een kwartslag draaien. Touw: ,,Het is verrassend te zien hoe snel het zand in zee verdwijnt en het strand smaller wordt. Vorig jaar hadden we al 30.000 vierkante meter minder ruimte. Na de storm van deze week zal het strand weer kleiner zijn. Met de nieuwe opstelling kunnen we wel meer bezoekers kwijt en maken nu ook de strandclubs Wij en Aloha deel uit van de arena. Bezoekers kunnen het concert combineren met een terrasarrangement, een idee dat we hebben afgekeken van de André Rieu-concerten op het Vrijthof in Maastricht.''



Beatstad

Het laatste grote concert van Anouk in Den Haag was in 2012 op festival Beatstad op het Malieveld. ,,Ik ken inmiddels alle concertzalen en stadions van binnen en buiten, maar dit is voor mij wel een heel bijzondere plek'', laat de zangeres in een reactie weten.



Kaarten voor het concert kosten 35 euro en zijn vanaf vandaag te bestellen via liveonthebeach.nl