Conciërge Cor 'eigenlijk de beste van de wereld'

De leerlingen én leerkrachten van deze school voor speciaal basisonderwijs zijn dol op hem en hadden een stevige lobby voor hem opgezet. ,,De onderwijzers schreven ons hele verhalen over hoe veel hij wel niet doet voor de school. Hij heeft gouden handjes; dat lees je vaak. Cor heeft in feite de hele school verbouwd en voorzien van kasten, vitrines en een keuken'', legt Kim Waanders uit. Zij is raadslid namens D66 - de partij die de conciërgeverkiezing voor de twaalfde keer organiseerde. ,,Van de kinderen kregen we tekeningen waarop ze duidelijk maakten dat meester Cor niet alleen de beste is van Den Haag, maar eigenlijk van de wereld.''



Hess genoot ondertussen van de aandacht. Vorig jaar, toen conciërge Monique Lange van basisschool De Notenkraker in Ypenburg won, schopte de Hagenaar het al tot de top drie. ,,Dit is heel mooi werk. Ik heb veel vrijheid, veel vakantie en het is altijd leuk om een beetje te dollen met de kinderen.''