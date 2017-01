Vanavond wordt het Westlands Sportgala gehouden. Een feestelijke bijeenkomst waar jonge sporters worden gelauwerd vanwege hun prestaties in het vorige sportjaar. Deze keer is er geen alcohol aanwezig tijdens het evenement. De sportwethouder wil een signaal afgeven: sport en alcohol gaan niet samen.



Met name in de gemeente Westland is dit zeker geen slecht idee. 'Bewustwording creëren', noemt de wethouder zijn beslissing. Dat is hard nodig in een gemeente die zich al jaren in de kop van het landelijk klassement der minderjarige alcoholmisbruikers bevindt.



Mijn zus ziet ze maar al te vaak voorbij komen. Zwalkend, kotsend, volledig van het padje. Ze is jeugdagent en heeft veel met zuipende jongeren te maken. Vaak, heel vaak, nog onder de achttien. Nu agenten zijn uitgerust met een bodycam heeft ze samen met collega's een methode gevonden om jongeren te confronteren met hun eigen gedrag: ze kijken samen de beelden terug die met de bodycam zijn opgenomen. 'De Confrontatie', heet het project dat nu vier jaar draait.



'Vloggers zetten het internet vol met beelden van het gedrag van agenten. Dan vind ik dat wij met beelden van deze jongeren naar hun ouders mogen gaan. Beelden liegen niet en blijken een zeer effectief middel.' De Confrontatie is inderdaad een groot succes. Deelname is vrijwillig, maar slechts een handvol jongeren weigert te komen. De boete van negentig euro krijgen ze sowieso alsnog, al is het ook (voor first offenders) mogelijk om via Halt een kort traject in te gaan.



Het merendeel schrikt zich rot van zichzelf. 'Het tonen van beelden lijkt een effectieve manier om gedrag te veranderen', zegt een onderzoeker van het Trimbos-instituut. De afgelopen week lagen er vijftien kinderen in Naaldwijk straalbezopen op straat, tijdens een feestweek. Ik zeg: hoog tijd voor een bodycam.