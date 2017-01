Consument wil winkels, horeca, bios én architectuur

Combineren

We willen een museumbezoekje combineren met de aanschaf van een nieuwe winterjas. Na het spijkerbroeken passen nog even lunchen. Onze winkeldag afsluiten met een goede film. Slechts de stad in voor de winkels, is sinds de komst van internetshoppen passé. ,,Den Haag en Delft kunnen met respectievelijk grote ketens én kleinschalige concepten in een historische omgeving uitstekend concurreren met het internet", zegt Lansen. ,,In deze winkelcentra is het prettig vertoeven, goed shoppen én lekker eten in een mooie setting. Dat complete plaatje werkt voor de consument." Veel beperkter is het aanbod in In de Bogaard, maar ook in bijvoorbeeld winkelgebied Leyweg. Laatstgenoemde is zijn glans in de afgelopen jaren compleet verloren. De grootste klap kwam na het faillissement van V&D.



Henk van der Hoeven is eigenaar van poelier Kippie en voorzitter van Winkeliersvereniging Leyweg. Toen hij zich 25 jaar geleden vestigde in het winkelgebied, hield 'ondernemen' iets heel anders in dan nu. ,,Op de winkel passen was genoeg", legt hij uit. ,,Maar de wensen van het publiek veranderen voortdurend: daar moet je in mee gaan. Mij lukt dat aardig, maar veel andere winkeliers missen die ondernemersmentaliteit. Dan red je het niet."



Volgens Van der Hoeven is het de hoogste tijd dat winkelcentrum Leyweg een upgrade krijgt. ,,Verhuurders zijn bezig met een nieuwe invulling voor V&D, maar daarmee komt niet ineens alles goed. Er moet geïnvesteerd worden. Niet met tweeduizend euro, nee, miljoenen zijn er nodig."



Zo'n volledige herontwikkeling heeft momenteel plaats in Leidschendam. Het verouderde winkelcentrum Leidsenhage wordt door vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco met een investering van 470 miljoen euro getransformeerd tot Mall Of The Netherlands. Met winkels, maar ook een megabioscoop, tientallen horecagelegenheden, evenementen, gratis parkeermogelijkheden én ruime openingstijden. In 2019 gaat de mall open.