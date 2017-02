Corporatie steekt 52 miljoen in onderhoud

Realityster Addy wil orde op zaken stellen in sportscholen

13:29 Addy van Wichen (37), die voor RTL4 met zijn gezin een nieuw bestaan probeert op te bouwen in Chili, is weer een weekje in Nederland geweest. In die periode heeft de Waddinxvener geprobeerd de ­financiële problemen op te lossen rond de sportscholen, die hij in Voorburg heeft achtergelaten.