Corso tóch niet door Den Haag, maar via oude route

Een woordvoerder van het bestuur van het Varend Corso stelt dat men alsnog op zaken is gestuit in de voorgestelde route richting Den Haag die niet kunnen.



Maasland

De bonte varende stoet zou dit jaar voor het eerst door Den Haag varen. daarvoor was een forse ingreep in de route nodig. Zo sneuvelden Maasland en Maassluis in de route, wat daar insloeg als een bom. Dat de 'Westlanddag', de dag dat de boten een rondje Westland varen, van zaterdag naar zondag verschoof, zette veel kwaad bloed in de tuinbouwgemeente.



Vandaag werd bekend dat er plannen waren van Westlandse ondernemers voor een alternatief corso richting Maassluis en Maasland. Daarop maakte het corsobestuur bekend toch een oplossing te zoeken om Maasland en Maassluis weer in het vaarschema op te nemen.