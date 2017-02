CPC Loop tweestrijd tussen Choukoud en Butter

Beiden hebben eerder al zeer scherpe tijden gelopen op de halve marathon in Den Haag en hopen in de 43ste editie hun tempo te kunnen opvoeren in aanloop naar de marathon in Rotterdam, een kleine maand later.



Dromen

Hagenaar Khalid Choukoud (30) kan het snelle parcours van de City-Pier-City Loop inmiddels dromen. Zijn beste tijd in eigen stad noteerde de drievoudig Nederlands kampioen van HAAG Atletiek op de halve marathon twee jaar geleden: 1.02.52 uur.



Butter, die op dit moment in Kenia traint, scherpte in 2013 zijn persoonlijk record zelfs aan in de CPC Loop. De lange­afstandsloper deed toen 1.02.25 over de 21,1 kilometer door de Haagse binnenstad en werd daarmee ook Nederlands kampioen. Naast Choukoud en Butter heeft de organisatie ook Koen Raymaekers al gestrikt.



Toptijd

Andere bevestigde Nederlandse deel­nemers zijn Edwin de Vries, Paul Zwama, Sten Stoltenborg en Niels Gersonius. Of de Keniaan Edwin Kipyego zijn titel uit 2016 zal verdedigen, is nog onduidelijk. De organisatie van het hardloop­evenement is in gesprek met een aantal buitenlandse atleten.



Bij de vrouwen is Elizeba Cherono de atlete met het snelste persoonlijk record. De Nederlandse van Keniaanse komaf heeft een toptijd van 1.10.10.