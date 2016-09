'Crashcourses voor de wereld van kunst en cultuur'

Wat is het idee achter De Cultuurmeesters?

"Iedereen die de wereld van kunst en cultuur wil ontdekken kan een meestercollege volgen, een crashcourse over een bepaalde kunstvorm. Het gaat om twee á drie colleges en een bezoek aan een museum, theater of concert.''



Voor wie zijn deze colleges?

"Ze zijn bedoeld voor dertigers en veertigers die weinig tijd hebben, maar wel meer willen weten over kunst en cultuur. In plaats van een studie van tien weken te volgen, worden ze door ons ingewijd in deze wereld.''



Waarom doen jullie dit?

"Wij merken in onze omgeving vaak dat er veel interesse is in de achtergronden van kunst en cultuur, maar dat mensen niet genoeg tijd hebben om zich hierin te verdiepen. Als je van huis uit geen kennis meekrijgt van kunst en cultuur en je wordt daar op je werk mee geconfronteerd, kan dat soms wat onhandig voelen.''



Waar gaan de colleges over?

"Het eerste meestercollege is op woensdag 14 september en gaat over kunstgeschiedenis. De belangrijkste stromingen in de beeldende kunst worden behandeld. Daarnaast worden ook de etiquette en ongeschreven regels van een museumbezoek besproken. Hoe kijk je naar moderne kunst? Wat zou je moeten ervaren? Wat is de betekenis van de kunstenaar? De nieuwe kennis wordt meteen in de praktijk gebracht met een bezoek aan het Gemeentemuseum.''



Wat staat er verder nog op de agenda van De Cultuurmeesters?

"Er volgen nog meer cultuurcolleges, zoals een meestercollege toneel en theater, moderne dans en 'hoe koop je kunst'.''