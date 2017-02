Crisisoverleg Legoland op afscheidsdag burgemeester

Vanavond zwaait hij de stad uit, maar vanochtend moet burgemeester Jozias van Aartsen nog aan de bak om de coalitie van D66, PvdA, HSP, VVD en CDA heel te houden. De sfeer is zo slecht dat sommige wethouders amper nog met elkaar praten. Op het stadhuis is daarom een speciaal college-overleg gepland.



De rel ontstond vorige week tijdens het raadsdebat over Legoland. VVD en CDA verrasten hun linkse coalitiepartners van HSP en PvdA met een plotselinge raadsmeerderheid voor het project, mogelijk gemaakt door oppositiepartijen als de PVV, Groep de Mos en GroenLinks.



'Doorgedouwd'

Het is 'doorgedouwd', zegt HSP-fractieleider Peter Bos nu gepikeerd. ,,Ik heb wel eerder akkefietjes gehad met wethouder Revis, daar ben ik wel klaar mee.'' PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: ,,We waren compleet verrast. Dit mag niet nog eens gebeuren. Het laat sporen na.''



Zijn partijgenoot in het college, wethouder Rabin Baldewsingh, is ook furieus. ,,Wat vorige week is gebeurd, is onaanvaardbaar. Ik ben echt even knock-out.''



Het grootste bezwaar: de coalitiepartners VVD en CDA hebben de rest overrompeld met hun lobby bij de oppositie. En daarbij zouden wethouders Boudewijn Revis (VVD) en Karsten Klein (CDA) ook nog cadeaus in de gemeenteraad hebben uitgedeeld als Oprah Winfrey in haar tv-studio. ,,Ik mis hier alleen nog de motie 'gratis bier''', grapte Bos aanvankelijk.



Dat een wethouder buiten de coalitie shopt voor steun is geen ramp. ,,Maar we melden het altijd even'', zegt Bos. Wethouder Revis ontkent dat hij de linkse coalitiepartijen overvallen heeft. ,,In het college hebben we besloten om dit plan in de raad te behandelen. Ik wist vooraf ook niet of er een meerderheid zou zijn.''



Legoland

In 2019 moet het mini-Legoland aan de Scheveningse boulevard opengaan. Een mooi plan, vindt vrijwel iedereen. Maar, menen critici, Revis en Klein halen riskante capriolen uit om de topattractie binnen te hengelen. Zo schiet Den Haag voor 16 miljoen euro de complete nieuwbouw voor. En de kelder wordt vervolgens in erfpacht uitgegeven.



Het gelegenheidsverbond rond Legoland bedreigt de eenheid van de vijf partijencoalitie. Bos: ,,Ik kan de gevolgen nu nog niet overzien, er zijn meer dingen waarmee ik zit.'' Baldewsingh: ,,Hier zijn we voorlopig nog niet klaar mee.''