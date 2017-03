Crowne Plaza 'mooi en duurzaam'

Het is nog niet zo lang geleden dat hotel Crowne Plaza Promenade van Apollo onder handen werd genomen. In 2012 werd het gebouw aan de Van Stolkweg in Den Haag nog flink uitgebreid; na die renovatie telde het hotel 75 extra kamers. Bovendien kreeg de foyer een modern jasje.



De opknapbeurt 4,5 jaar geleden bracht echter ook nadelen met zich mee. De tachtig (bad)kamers, balkons én drie conferentie- en vergaderzalen in het oude gedeelte - ook wel Promenadegebouw genoemd - haalden het niet meer bij die in de splinternieuwe aanbouw.



Glaswerk

En dus werd een groot gedeelte van het hotel in november vorig jaar opnieuw afgesloten voor bezoekers, voor de tweede renovatie in vijf jaar tijd. In de afgelopen maanden is onder meer het complete glaswerk vervangen. ,,Zowel in het pand zelf als op de balkons", vertelt directeur Patrick Aarsman. ,,Met als gevolg dat onze gasten straks vanuit bed uitzicht hebben over Den Haag. Zowel aan de kant van het World Forum als aan de zijde van het Van Stolkpark. Voorheen stond een richel op het balkon dat in de weg."



De oude hotelkamers zijn tot de nok toe afgebroken. Aarsman: ,,Lichte kleuren, natuurlijke materialen en de zachte inrichting zijn er voor in de plaats gekomen. Het oude hotel herken je straks niet meer terug."



Behalve 'mooi' en 'eigentijds', wordt het hotel een stuk duurzamer. ,,Daarmee spelen we in op de trends in de hotellerie, of eigenlijk in de gehele horecabranche én maatschappij. Men wordt steeds milieubewuster", aldus Aarsman.



Vijver

Niet alleen het hotelpand zelf, ook de tuin en parkeerplaats worden onder handen genomen. Voor de entree komt een vijver, en in lijn met de 'verduurzaming' krijgt het parkeerterrein er vier extra oplaadpunten voor elektrische auto's bij.



De werkzaamheden op de eerste verdieping werden vorige week afgerond. ,,De renovatie van de hotelkamers is naar verwachting eind april voltooid", aldus directeur Aarsman.