Culinaire armada bij de Vlietdagen

Vanaf de Raadhuisstraat kun je deze zaterdagmorgen in de Herenstraat over de hoofden lopen. Zo druk is het. Overal op, wat nu de Brocante markt heet, staan kraampjes met curiosa, speelgoed en kleding. Tot op het Oosteinde.



In en rond de Oude Kerk zingen koren als Faria en de hele dag speelt het carillon. De winkeliers doen goede zaken. Wijnhandelaar Martijn Schuring komt bijna handen tekort. Zijn extra hulp is er pas om half twee. Hij heeft zojuist wethouder Saskia Bruines geholpen die haar man de tas laat dragen. ,,Het is weer ontzettend druk", beaamt ze. ,,En erg gezellig."

Stukje verderop zit haar collega Frank Rozenberg met de kersverse burgemeester Klaas Tigelaar op het terras van Elpidio. Alle terrassen zijn flink bezet.



,,De Vlietdagen zijn hét dorpsfeest van Voorburg", zeggen de uitbaters van koffiezaak Coffee Works die om (en op) de hoek zit.



Langs het waterkant bij Park Vreugd en Rust liggen schepen van de werkgroep Kleine Zeilvaart, maar ook schepen in privé bezit, zoals de Halve Maen uit 1890 en de Morgenster, aangemeerd. Daarachter wordt door de Haagse Modelbouw Club met bootjes gevaren. Er zijn kramen met boeken, een ambachtelijke rokerij van paling en andere vis. En met saté. In het park worden kinderen geschminkt en we zien die ook in een opgepompte Aquabubbel en dito Roller over de Vliet hollen.



Zo'n dorpsfeest is het ook in Leidschendam. Waar in de Damstraat met een Boerenstreekmarkt en op de Damlaan met een Braderie wordt uitgepakt. Aan de Delftsekade, Leidschekade en aan de Sluiskant zijn eveneens schepen te zien. Boten uit de jaren dertig en zelfs een tjalk uit 1833. Chef-kok Erik Tas van het Sluisplein heeft ook een dependance aan de Vliet voor de Culinaire Armada. Waaraan zeven toprestaurants in Leidschendam, Voorburg en Rijswijk meedoen.



Zeeslag

Aan de ene kant van de Hoornbrug heeft sterrenkok Niven Kunz zijn witte partytent klaar. Er hebben 650 gasten (dubbel zoveel als vorig jaar) gereserveerd die met boten van De Ooievaart of eigen scheepjes bij elk restaurant aanmeren. Om steeds een gerecht te proeven.



Aan de andere kant heeft hotelier Patrick van Zuiden van Savarin zijn tent opgezet. Dat mag. Maar de minipontoon, hoewel die binnen de meerpalen ligt, mag (nog) niet. Die is te vroeg. Vanuit zijn bootje verordonneert de 'waterbaas' van de provincie Zuid-Holland de opstapplaats naar de overkant te slepen. En pas om 16.00 uur aan te leggen. Met wéér een ander bootje doet organisator Peter Boelhouwer dat maar. En die heeft het al zo druk met de opmaat van de oldtimershow die zondags nog wordt gehouden.