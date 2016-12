Cultuurpaleis op z'n vroegst in 2020 klaar

Het blijft vooralsnog vaag hoe hoog het bedrag is waarover de partijen steggelen. Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) meldt de vertraging vanmiddag in een brief aan de gemeenteraad. ,,Het was een ingewikkeld proces'', schrijft hij.



De afgelopen maanden ontpopte het cultuurcomplex zich tot politiek probleemdossier. Door commentaar van de welstandscommissie en voortslepende onderhandelingen tussen de gemeente, bouwers en culturele instellingen loopt het megaproject vertraging op.



Kosten

Het is onduidelijk of de gemeente extra in de buidel moet tasten voor het cultuurpaleis. Komende zomer moet het 'geschil' daarover wel beslecht zijn door de speciale Adviesraad: ,,Op die manier wordt voorkomen dat discussies de planning ophouden.'' Medio januari bekijkt Wijsmuller nog de net aangeleverde nieuwe tekeningen van het interieur. De vier culturele instellingen blijven nu noodgedwongen langer op hun oude plek, maar dit kost volgens Wijsmuller niks extra's.