D-day voor kleinste stad: mag Madurodam groeien?

Het chagrijn is groot: ,,Zo kennen we de HSP wel na drie jaar'', zei een coalitiepoliticus gisteren over de in zijn ogen overbodige eisen van de Stadspartij. Tijdens het laatste raadsdebat voor de zomerstop spreekt de Haagse raad vandaag over de uitbreidingsplannen van de miniatuurstad. Er was een coalitiedeal over de groei van de attractie en de groencompensatie, maar door de opstelling van de HSP wordt de stemming toch nog spannend. En dan is er ook nog een spoeddebat over Legoland, een ander spannend dossier.