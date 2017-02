D66'er Rachid Guernaoui beraamt een coup

Donderdag is het D-day voor D66, de grootste partij van Den Haag. In het raadsdebat besluiten de 45 raadsleden in een geheime stemming of ze de officiële D66-voordracht volgen en Saskia Bruines benoemen, of dat ze de rebellerende Rachid Guernaoui een plek op het pluche gunnen.



Guernaoui leek zich neer te leggen bij de keuze voor Bruines, maar probeert nu alsnog om Van Engelshoven op te volgen. Daarvoor moet hij zeker 23 stemmen scoren. Verschillende partijen neigen naar steun. Richard de Mos: ,,We gaan voor iemand die weet hoe de hazen lopen, Rachid dus.'' De PVV beslist vanavond. Maar: ,,Rachids voordeel is dat hij zo kan beginnen zonder ingewerkt te hoeven worden'', zegt PVV-fractieleider Karen Gerbrands. ,,We kiezen de beste kandidaat'', zegt SP'er Bart van Kent.



Hak zetten

Ook D66 een hak zetten, blijkt een reden voor steun aan Guernaoui's 'couppoging': ,,Als ik de grootste coalitiepartij in de problemen kan brengen, zal ik het niet nalaten'', zegt een oppositieraadslid.



Zelfs binnen de coalitie zouden politici van plan zijn om hun collega-raadslid te steunen in plaats van de formele partijkandidaat. Normaal volgen partijen elkaars voordracht bijna blindelings.



Geheime stemming

Fractieleiders benadrukken dan ook dat ze de kandidatuur van Bruines, nu wethouder in Leidschendam-Voorburg, gewoon steunen. Garanties zijn er echter niet: de stemming is geheim, ieder raadslid kan invullen wat hij wil.



Ook binnen D66 zijn er volgens ingewijden nog politici die sympathiseren met Guernaoui, ondanks de unanieme keuze voor Bruines vorige maand.



Zoals gebruikelijk

Guernaoui zelf wil alleen kwijt dat 'de raad beslist': ,,Als de meerderheid voor mij gaat, word ik wethouder.'' D66-fractieleider Robert van Asten gaat er nog steeds vanuit dat men de voordracht van Bruines 'zoals gebruikelijk' steunt.



Guernaoui mikt op de Rotterdamroute: in de havenstad lobbyde Leefbaar-politicus Ronald Schneider in 2014 succesvol voor het wethouderschap. Hij kreeg meer stemmen dan de officiële partijkandidaat.