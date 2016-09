Da Braccini verkozen tot 's lands beste Italiaan

Da Braccini laat weten het een eer te vinden. ,,Supertrots op mijn team'', staat op de facebookpagina van het restaurant.



Lezers van het tijdschrift konden voor de zesde keer stemmen op hun favoriete Italiaanse restaurant in Nederland. Niet iedere eetgelegenheid met borden pasta komt in aanmerking voor de prijs. Daarvoor zijn een paar voorwaarden, bijvoorbeeld: de kaart moet Italiaans zijn en de chef-kok van Italiaanse afkomst.



Naast Da Braccini was ook Sapori d'Italia uit Den Haag genomineerd. In de tuin van het Hilton Hotel in Amsterdam werd de winnaar bekend gemaakt.