Daar is-ie dan: Pronks ode aan zomers Den Haag

Schoten gelost bij aanhouding Hagenaar in Delft

17:44 Bij een dubbele aanhouding op de Derdewerelddreef in de Delftse wijk Tanthof zijn schoten gelost door de politie. Twee verdachten zijn opgepakt op het Chilipad. Het is nog niet bekend wat de toedracht van de aanhouding is en wat de reden is dat er is geschoten.