Dagen vast op de vijfde etage

Woedend was Ally Hoeksma (86) toen ze deze week de brief van wooncorporatie HaagWonen onder ogen kreeg. Later deze maand gaat de lift in groot onderhoud, zodat alle bewoners in de seniorenflat aan de Alphons Diepenbrockhof in Den Haag noodgedwongen de trap moeten nemen. Maar dat is voor haar onmogelijk. Als gevolg van een hersenbloeding is de Haagse al een aantal jaren slecht ter been. De lift is vanuit haar appartement op de vijfde verdieping haar enige verbinding met de buitenwereld. Elke dag maakt ze trouw een ommetje via de spelende kinderen op een schoolplein richting het winkelcentrum.

Opgesloten

Vanaf half maart komt aan die uitjes tijdelijk een einde. ,,Ze zit dan noodgedwongen dagenlang thuis opgesloten,'' zegt dochter Debby (50). Omdat haar moeder sinds haar beroerte moeilijk kan praten, doet zij het verhaal. ,,En mijn moeder is niet de enige die compleet afhankelijk is van de lift. Vrijwel alle bewoners in de flat hebben een rollator, scootmobiel of rolstoel.''



En er zijn natuurlijk nog andere ongemakken. ,,Een aantal bewoners in de flat is aan het dementeren. Extra lastig nu HaagWonen heeft bepaald het werk over twee weken uit te smeren. De ene dag is de lift 's morgens buiten gebruik, de andere juist 's middags. Soms kan je 'm zelfs een hele dag niet gebruiken. Met als dieptepunt een weekend waarbij de mensen 48 uur lang niet de deur uit kunnen. Dat onregelmatige ritme is voor hen niet bij te houden. Als je als maatschappij wil dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, dan moet je alles in het werk stellen om dat ook mogelijk te maken.''



Hoeksma moet er niet aan denken dat er juist dan een calamiteit uitbreekt. ,,Stel dat iemand z'n been breekt of dat er brand uitbreekt. Hoe komen die oudjes dan beneden?''



Dat de lift zo nu en dan in onderhoud moet, begrijpen ze in de flat. ,,Maar het lijkt me dan niet meer dan normaal dat er in zo'n situatie een noodlift komt. Zeker in een flat als deze, waar zoveel oudere mensen wonen. Dat is een aantal jaren geleden, bij een vorig onderhoud, ook gebeurd. Toen kon iedereen tijdens de werkzaamheden gewoon gaan en staan waar hij wilde.''