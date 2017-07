Dak van Catshuis gaat eraf

Dat maakt het Rijksvastgoedbedrijf vanochtend bekend. Het markante stucwerk aan de buitengevel wordt vervangen, de leien daken worden vernieuwd en het houtwerk en de muren krijgen een likje verf.



Het gaat om regulier gepland onderhoud en het staat los van het grote verhuiscircus dat in 2020 op gang komt als het Binnenhof op de schop gaat. Het ministerie van Algemene Zaken komt dan tijdelijk in het Catshuis. ,,We melden dit nu omdat het zichtbaar wordt en vanwege het karakter van het gebouw. Het is een bekend pand’’, zegt een woordvoerder van de vastgoeddienst.



Als informateur Gerrit Zalm net zoals zijn voorganger Tjeenk Willink de ambtswoning nog wil gebruiken voor informele gesprekken, moet hij snel zijn hand opsteken. ,,Als straks het dak eraf is, wordt het lastig vergaderen’’, zegt de woordvoerder. ,,Maar als hij morgen zegt: ik heb de ambtswoning nodig, dan maken we een andere planning.’’



Het werk begint half juli en duurt naar verwachting tot eind september. Behalve het gebouw zelf wordt ook het voegwerk van de tuinmuren hersteld. Het hele project is aanbesteed voor 735.000 euro.



Het is de eerste grote klus aan het Catshuis sinds de ingrijpende renovatie van 2006, toen vooral het interieur aangepakt werd. Bij die werkzaamheden brak in 2004 brand uit, waarbij een schilder overleed.