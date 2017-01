Dakarteam uit Stompwijk scheurt door woestijn

Dakar-coureur Aad van Velsen (47) uit Stompwijk stopte ter voorbereiding met bierdrinken en is op zijn eten gaan letten. Hij fitnesste drie keer per week met zijn team bij Snowworld in Zoetermeer. ,,Het wordt zwaar dit jaar'', voorspelde Aad voor aanvang van de rally. ,,We moeten echt in conditie zijn, want het parcours ligt voor een groot gedeelte boven de 3.000 meter.''



Aad heeft een groot transportbedrijf en een gezin dat hij inmiddels met een gerust hart heeft achtergelaten. ,,Ik heb een vrouw en mensen op het bedrijf die de zaak prima kunnen runnen'', klinkt het zelfverzekerd.



De rally vraagt het uiterste van mens en machine. Gisteren was de eerste etappe, de finish is op 14 januari in Buenos Aires. ,,Vorig jaar hebben we hem uitgereden. Dat is al heel wat als je voor de eerste keer meedoet. Dit jaar willen we ook nog in een mooie tijd finishen.''



Team Van Velsen Rally Sport, in een blauwe Ginaf truck, was veel in het nieuws tijdens de vorige editie van de Dakar-rally. Omdat de truck kantelde en de dramatische beelden hiervan over de hele wereld gingen, maar ook omdat Van Velsen menig andere truck uit de penarie hielp. Hij trok concurrenten los uit de blubber en hielp waar hij kon. Iets waar de burgemeester van Leidschendam hem om prees. Zoon Michel (20) vindt echter dat zijn vader soms wat minder sociaal mag zijn. ,,Dan zou hij weleens een hele goede tijd kunnen neerzetten.''